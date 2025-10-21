چهار واحد صنفی عرضه کننده مواد غذایی و رستوران بین راهی در جاده شاهرود - میامی به علت تخلفات بهداشتی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جلال امیری دادستان عمومی و انقلاب شاهرود گفت: با نظر کارشناسان بهداشت و دامپزشکی عرضه موارد خوراکی در این رستوران و واحد‌های صنفی بدون استاندارد‌های لازم بهداشتی است.

مهدی گرگانی بازرس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: در این رستوران نحوه نگهداری مواد غذایی، شست و شوی ظروف و وسایل و نظافت استاندارد‌های بهداشتی را نداشت.

رضا عامری کارشناس اداره دامپزشکی شاهرود گفت: در بازرسی از این رستوران مقادیری گوشت قرمز بدون هویت و تاریخ تولید و انقضا کشف شد که قابلیت مصرف انسانی نداشت.