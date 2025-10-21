به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صادقی افزود: این مبلغ، پس از تکمیل فرآیند محاسبه و بررسی سوابق اعضا به حساب ۳ هزار و ۵۲۸ نفر از اعضای صندوق واریز شده است.

صادقی گفت: پرداخت سهم‌الشرکه همواره در سریع‌ترین زمان ممکن و کمتر از یک ماه پس از دریافت اطلاعات بازنشستگی اعضا انجام می‌شود.

وی افزود: فرهنگیان برای اطلاع از واریز سهم‌الشرکه، موجودی حساب خود را در بانک‌های سرمایه و ملی بررسی کنند.

مدیرعامل موسسه بیان کرد: اعضای مشمول، در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی می‌توانند از طریق سامانه‌های ارتباطی موسسه یا تماس با نمایندگی‌های استانی، وضعیت سهم‌الشرکه خود را پیگیری نمایند.

صادقی گفت: موضوع گسترش خدمات رفاهی همواره یکی از مطالبات اعضای صندوق بوده که ما تلاش کردیم در این دوره به طور جدی به آن بپردازیم. در این راستا، چند طرح رفاهی مناسب را اجرا کردیم و به دنبال طرح‌های جدید هستیم.

مدیرعامل موسسه افزود: یکی از این طرح‌ها که مورد استقبال اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان قرار گرفت، طرح تسهیلات ارزان قیمت بانک گردشگری بود که طی آن بازنشستگان عضو موسسه پس از دریافت پیامک از طرف بانک، می‌توانند به صورت کاملاً غیرحضوری درخواست تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال را ثبت کنند و پس از تکمیل مدارک، مبلغ مذکور در عرض چند دقیقه به حساب آنها واریز می‌شود.

وی اظهار کرد: طرح دیگری که در حال اجرا است، طرح مهرآفرین فرهنگیان به منظور تسهیل شرایط سفر برای فرهنگیان است.

صادقی، تصریح کرد: بر اساس این طرح، فرهنگیان عضو موسسه صرفاً با پرداخت نیمی از هزینه سفر و بهره‌مندی از تخفیف ویژه، به همراه خانواده خود از اقامت در هتل‌های سه و چهار ستاره در شهر‌های مورد نظر بهره‌مند می‌شوند و مابقی هزینه را در اقساط ۱۱ ماهه پرداخت خواهند کرد.

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: جزییات طرح‌های رفاهی برای اعضای این موسسه در سایت صندوق بارگزاری شده است تا اعضا با کمترین دغدغه بتوانند مراحل دریافت این خدمات را مطالعه کنند و تصمیم‌گیری کنند.

وی در پایان یادآور شد: خدمات رفاهی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ویژه اعضای این صندوق است بنابراین به همه فرهنگیان توصیه می‌کنم برای بهره‌مندی از این خدمات ویژه و سایر مزایای صندوق، نسبت به عضویت در این موسسه که متعلق به خودشان است اقدام کنند.