پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از تولید ۱۴۰ تن انواع حبوبات در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با اشاره به ظرفیت بالای کشاورزی در این منطقه گفت: در سال جاری ۷۰ هکتار از اراضی شهرستان نور زیر کشت انواع حبوبات رفته است که با تلاش ۱۷۵ کشاورز، ۱۴۰ تن محصول از این اراضی برداشت شد.
صادقی افزود: این میزان تولید، بیانگر بهرهوری مطلوب و مدیریت صحیح در استفاده از منابع و ظرفیتهای کشاورزی منطقه است.
وی با اشاره به تنوع تولید در این بخش گفت: انواع لوبیا، عدس و نخود از جمله حبوبات تولیدی در شهرستان نور است که از کیفیت بالایی برخوردار بوده و بخشی از نیاز بازار داخلی را تأمین میکند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور تصریح کرد: توسعه کشت حبوبات از برنامههای استراتژیک این مدیریت به شمار میرود، چراکه علاوه بر تأمین نیاز غذایی جامعه، زمینه صادرات به سایر مناطق را نیز فراهم میکند.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت از بهرهبرداران و کشاورزان فعال این حوزه از طریق ارائه خدمات فنی و مشاورهای، تأمین نهادههای مورد نیاز و آموزش روشهای نوین کشت، از اولویتهای اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور است.