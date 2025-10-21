پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به افزایش ۳۴۰ نفر به ظرفیت خوابگاهی فعال این دانشگاه گفت: تلاش می شود ظرفیتهای جدیدی برای ساخت خوابگاه دانشجویی ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در بازدید از طرحهای نوسازی ساختمانها و تبدیل آنها به خوابگاههای دانشجویی شماره ۱، ۲ و ۳، ویژه دانشجویان جدیدالورود گفت: با وجود همه مشکلات، در مدت کوتاهی بخشهای مختلف دانشگاه به صورت شبانهروزی تلاش کردند تا این طرح آماده بهرهبرداری شود و اگرچه این ساختمانها کاربری اولیه خوابگاهی نداشتهاند و خوابگاههای نوساز نیستند، اما رعایت همه استانداردها در آنها شده است تا دانشجویان عزیز ما اسکان مناسبی داشته باشند.
رئیس دانشگاه تهران افزود: با افتتاح خوابگاه جدید در کوی دانشگاه در شهریور آینده، تقریباً جمعیت ساکن در این چند خوابگاه، در آن خوابگاه جدید جای خواهند گرفت؛ اما در کوتاهمدت هم، امکانات مناسبی فراهم شد تا بتوانیم دانشجویان را در وضع مطلوبی اسکان دهیم.
امید تصریح کرد با مصوبه هیأترئیسه دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد از نیمسال ششم به بعد و دانشجویان دکتری از ترم دهم به بعد، خوابگاهها را تخلیه خواهند کرد و وضعیت کمبود خوابگاهها بهمنماه کمی بهتر خواهد شد و همچنان نیز تلاش میکنیم که ظرفیتهای جدیدی ایجاد کنیم.
رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه تبدیل چند ساختمان اداری به خوابگاه و تجهیز آنها در مدت دو ماه، کار بسیار دشواری بوده است، افزود: این خوابگاهها که به مرور زمان به لحاظ امکانات کاملتر خواهند شد، ویژگی مثبتی دارند که آن نزدیکی آنها به سایت اصلی دانشگاه، کتابخانه مرکزی و مسجد دانشگاه است که فرصت مناسبی را در اختیار دانشجویان برای اوقات خارج از تحصیل قرار خواهد داد.