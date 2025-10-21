معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: معتمدان با همکاری با نهاد‌های امنیتی، در اعتمادسازی و شناسایی مشکلات اجتماعی نقش مهمی ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون سیاسی استانداری در نشست با معتمدین ومتنفذین شهرستان چرام، بر اهمیت وفاق و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: برای ایجاد امنیت و نظم اجتماعی، ضروری است که مردم در کنار یکدیگر بایستند و با وحدت و انسجام به حل مسائل اجتماعی بپردازند.

فتاح محمدی، با اشاره به ریشه‌های قرآنی همدلی و وحدت، خاطرنشان کرد: آیات قرآن بر اهمیت این موضوع تأکید می‌کنند و اگر ما نتوانیم این وحدت را حفظ کنیم، به سست‌شدن اقتدار و امنیت اجتماعی منجر خواهد شد.

وی همچنین به مشکلات اجتماعی مانند افزایش طلاق و خودکشی اشاره کرد و ادامه داد: باید با فرهنگ‌سازی و ترویج گذشت به جای قصاص، به حل و فصل معضلات اجتماعی بپردازیم.

معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بر اهمیت شورای اصلاح ذات البین تأکید کرد و اظهار داشت: این شورا به معتمدین این فرصت را می‌دهد تا با وساطت و گفت‌و‌گو، اختلافات را حل کرده و به کاهش بار قضائی کمک کنند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات شورا‌ها اشاره کرد و خواستار این شد که افراد دارای فکر و برنامه به میدان بیایند تا بتوانند به توسعه شهر‌ها و شهرستان‌ها کمک نمایند.