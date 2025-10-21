به مناسبت هفته تربیت بدنی، دو باشگاه ورزشی در بندرعباس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: این دو مجموعه با زیربنای بیش از هزار و ۵۰۰ مترمربع و با۴۲۰ میلیارد ریال از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده است.

مظفر خادمی‌نسب افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر فراهم شد و بیش از هزار نفر از مزایای آن بهره‌مند شدند.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را افزایش سرانه ورزشی، گسترش ورزش همگانی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های بدنی جوانان و خانواده‌ها عنوان کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: این باشگاه‌ها مجهز به امکانات استاندارد بدنسازی و دارای فضا‌های تمرینی مجزا برای بانوان و آقایان هستند و در مناطق شرق و مرکز بندرعباس قرار دارند.

خادمی‌نسب با اشاره به فعالیت گسترده بخش خصوصی در حوزه ورزش افزود: در هرمزگان بیش از۷۰۰ باشگاه ورزشی در رشته‌های مختلف فعال‌اند که نقش مؤثری در توسعه ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی دارند.

وی گفت: هم‌زمان با هفته تربیت بدنی امسال، ۲۳ طرح ورزشی با اعتبار صد میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری می‌رسد که از جمله آنها استخر‌های سرپوشیده، سالن‌های ورزشی و زمین‌های چمن مصنوعی روستایی است.

از ۲۶ مهر تا دوم آبان به عنوان هفته تربیت بدنی نامگذاری شده است.