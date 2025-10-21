به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: با گزارش ماموران پلیس آگاهی شهرستان امیدیه، محموله کالا ۸۰ راس دام زنده قاچاق کشف و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان امیدیه به پرونده قاچاق ۸۰ راس دام به ارزش ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

طیبی اظهار داشت: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی پیرامون حمل کالای قاچاق، تخلف قاچاق را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.