به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: طرح تغذیه مصنوعی آهنگران شهرستان زیرکوه در شمال شرق بیرجند بر روی رودخانه آهنگران با مساحت حوضه آبریز ۱۸۹.۲ کیلومتر مربع قرار دارد.

سارانی افزود:این طرح با هدف مهار سیلاب‌های رودخانه به منظور تغذیه سفره آب زیرزمینی و جبران بخشی از افت سالانه سطح آبخوان به حجم ۳.۴۷ میلیون متر مکعب مطالعه و در حال اجراست که پیشرفت فیزیکی آن در حال حاضر ۴۱ درصد است.

وی گفت: پروژه تغذیه مصنوعی گزیک شهرستان درمیان هم در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر بیرجند و در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر اسدیه بر روی رودخانه گزیک با مساحت حوضه آبریز ۶۴۸ کیلومتر مربع و آورد سالیانه ۳۶ میلیون متر مکعب واقع شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود:مطالعه این طرح انجام شده و در حال حاضر ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سارانی افزود: تکمیل هر کدام از این طرح‌ها به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تاکنون اعتباری در این خصوص تخصیص نیافته است.

وی با اشاره به تکمیل طرح تغذیه مصنوعی بندان گفت: طرح تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان در ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر بیرجند و ۷۰ کیلومتری شرق شهر نهبندان بر روی رودخانه بندان با مساحت حوضه آبریز ۱۸۲۵ کیلومتر مربع قرار دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: این طرح با هدف حفاظت خاک جلوگیری از فرسایش و انتقال رسوب جلوگیری از سیلاب و زیان‌های آن تغذیه سفره آب زیرزمینی و جبران بخشی از افت سالانه سطح آبخوان به حجم ۱.۷۴ میلیون متر مکعب اجرا شده که شامل خاکریز با ارتفاع ۴ متر و طول تاج ۳۴۱۰ متر و عرض تاج ۴ متر ۷ باب سرریز گابیونی و دو باب استخر رسوبگیر به ابعاد ۳۰۷۰ و چهار باب استخر تغذیه به ابعاد ۱۰۰۷۰ و ۱۲ حلقه چاه تغذیه‌ای است.

سارانی افزود: برای اجرای این طرح ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.