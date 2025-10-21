درخواستها و مطالبات مردمی در حوزه قضائی پیگیری میشود
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه و معاونان ایشان به استان ایلام، دادسرای عمومی و انقلاب ایلام آماده دریافت درخواستها، نامهها و مطالبات مردمی خطاب به مسئولان عالی دستگاه قضا است.
به گزارشخبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ با توجه به حضور رئیس قوه قضاییه و معاونان ایشان در استان ایلام، درخواستها و نامههای مردمی خطاب به مسئولان عالی قوه قضاییه امروز سهشنبه ۲۹ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر در دادسرای عمومی و انقلاب ایلام واقع در میدان دادگستری دریافت خواهد شد.
این اقدام در راستای ارتباط مستقیم و بیواسطه مردم با مسئولان عالی دستگاه قضایی و بررسی میدانی مسائل و مطالبات شهروندان ایلامی صورت میگیرد.