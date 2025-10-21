کارشناس هواشناسی استان قزوین، از وزش باد‌های غربی و جنوب غربی طی امروز و احتمال بروز گرد و خاک در برخی مناطق خبر داد.

پیش بینی وزش باد و احتمال گرد و خاک در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به مدل‌ها، امروز شاهد وزش باد‌های غربی و جنوب غربی در سطح منطقه خواهیم بود که همین امر، احتمال گرد و خاک را برای برخی نواحی به دنبال خواهد داشت.

بهروزی افزود: برای روز سه‌شنبه، بعد از ظهر شاهد گذر موج از سطح منطقه خواهیم بود. علاوه بر این، نفوذ زبانه‌های پرفشار نیز پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین علاوه بر وزش باد‌های شمالی، پدیده مه‌آلودگی دور از انتظار نخواهد بود.

وی همچنین وضعیت جوی روز‌های پایان هفته را پایدار اعلام کرد و گفت: برای روز‌های پنجشنبه و جمعه، جو استان به نسبت آرام و پایدار خواهد بود. از لحاظ دمایی نیز تا پایان هفته جاری، تغییرات محسوس و قابل توجهی مشاهده نخواهد شد.