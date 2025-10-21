پخش زنده
کار ساخت خانه تخصصی کشتی آبادان در مجموعه ورزشی شهید قنوتی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امید وزیریپور، رئیس هیات کشتی منطقه آزاد اروند از آغاز رسمی عملیات احداث خانه تخصصی کشتی آبادان خبر داد.
محل احداث خانه کشتی در محدوده بوارده جنوبی و در مجموعه ورزشی شهید قنوتی آبادان جانمایی شد و عملیات اجرایی آن از روزهای گذشته آغاز شده است.
وی افزود: بخش خصوصی اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه تامین کرده است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، انتظار میرود این مجموعه تا حداکثر سه ماه آینده تکمیل و تحویل جامعه ورزش آبادان شود.
رئیس هیات کشتی منطقه آزاد اروند خاطر نشان کرد: خانه کشتی آبادان به عنوان یک مرکز تخصصی و مجهز، با امکاناتی نظیر سالن تمرین استاندارد و مجهز به تشکهای جدید کشتی، سالن بدنسازی، رختکنهای مجزا برای مربیان و ورزشکاران و سایر امکانات رفاهی طراحی و در حال ساخت است. این مجموعه پس از بهرهبرداری، نقشی کلیدی در پیشرفت رشته ورزشی کشتی شهرستان و افزایش سرانه ورزشی منطقه دارد.
وزیریپور یادآور شد: در شهرستان خرمشهر نیز در حال پیگیری جانمایی محلی جهت احداث خانه کشتی هستیم که در صورت نهایی شدن موضوع، جزئیات فنی و زمان آغاز عملیات اجرایی آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.