مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فنی و حرفهای پسران دزفول از اجرای اردوی جهادی ۵ روزه عهد خدمت در روستای زاویه خرسان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمرتضی وسمهگر گفت: اردوی جهادی پنجروزه «عهد خدمت» با هدف خدمترسانی و شادابسازی محیط آموزشی در مدرسه روستای زاویه خرسان برگزار شد. این طرح در راستای پویش عهد خدمت و با حضور دانشجویان جهادگر بسیجی اجرا گردید.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده اظهار داشت: رنگآمیزی در و پنجرههای مدرسه توسط جهادگران دانشجو انجام شد تا فضای آموزشی برای دانشآموزان روستا آماده و دلپذیر گردد و از رفتوآمد کودکان به مدارس روستاهای اطراف در فصل سرما جلوگیری شود.
وسمه گر در پایان تأکید کرد: تلاش شد عملیات آمادهسازی مدرسه با سرعت و کیفیت مطلوب انجام گیرد تا لبخند رضایت بر لبان دانشآموزان بنشیند و زمینه تحصیل آنان در محیطی امن و زیبا فراهم شود.