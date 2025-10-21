به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمرتضی وسمه‌گر گفت: اردوی جهادی پنج‌روزه «عهد خدمت» با هدف خدمت‌رسانی و شاداب‌سازی محیط آموزشی در مدرسه روستای زاویه خرسان برگزار شد. این طرح در راستای پویش عهد خدمت و با حضور دانشجویان جهادگر بسیجی اجرا گردید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده اظهار داشت: رنگ‌آمیزی در و پنجره‌های مدرسه توسط جهادگران دانشجو انجام شد تا فضای آموزشی برای دانش‌آموزان روستا آماده و دل‌پذیر گردد و از رفت‌وآمد کودکان به مدارس روستا‌های اطراف در فصل سرما جلوگیری شود.

وسمه گر در پایان تأکید کرد: تلاش شد عملیات آماده‌سازی مدرسه با سرعت و کیفیت مطلوب انجام گیرد تا لبخند رضایت بر لبان دانش‌آموزان بنشیند و زمینه تحصیل آنان در محیطی امن و زیبا فراهم شود.