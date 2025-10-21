۴۱۰ میلیون دلار، مجموع صادرات استان یزد از طریق گمرک یزد و سایر گمرکات کشور
مدیرکل گمرک استان یزد: صادر کنندگان یزدی با تمرکز فعالیتهای صادراتی از درگاه یزد، ضمن تسهیل امور بازرگانان، شاخصهای تجارت خارجی استان را نیز ارتقا می دهند.
مدیرکل گمرک استان یزد در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
از صادرات بیش از ۱۹۷ میلیون دلار کالا از درگاه گمرک استان در ششماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس آمار اعلامشده، مجموع صادرات استان یزد (از طریق گمرک یزد و سایر گمرکات کشور) به رقم ۴۱۰ میلیون دلار رسیده است.
وی افزود: این ارقام نشاندهنده آن است که معادل میزان صادرات ثبتشده از درگاه گمرک یزد، صادراتی نیز از طریق سایر گمرکات کشور برای تولیدکنندگان یزدی انجام شده است. هدفگذاری مجموعه گمرک استان آن است که با تمرکز فعالیتهای صادراتی از درگاه یزد، ضمن تسهیل امور بازرگانان، شاخصهای تجارت خارجی استان نیز ارتقا یابد.
مدیرکل گمرک یزد با اشاره به تغییرات ساختاری و استفاده از نیروهای متخصص در بخش صادرات گفت: «با اصلاح ساختار، تسهیل فرآیندها و بهکارگیری کارشناسان مجرب، رویکرد جدید ما این است که صادرکنندگان یزدی بتوانند تمامی فرآیندهای صادراتی خود را از طریق گمرک استان انجام دهند تا ارزش صادرات ثبتشده در یزد افزایش یابد و در نتیجه، شاخص تراز تجاری مثبت استان تقویت شود.»
وی در ادامه اظهار داشت: «در سال جاری بیش از یک میلیون و ۸۹ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۹۷ میلیون و ۲۰۹ هزار دلار از گمرک یزد به خارج از کشور صادر شده است.»
به گفته او، بیشترین کالاهای صادراتی استان در بخش معدن، صنایع معدنی و صنعتی قرار دارند؛ از جمله کاشی و سرامیک، ترکیبات مولیبدن، سازههای آهنی، مقاطع فولادی، شیشه ساختمانی، شمش فلزی، هیدروکربنها، کامپاند پلیاتیلن و نایلکس گلخانهای.
مدیرکل گمرک یزد درباره مقاصد صادراتی استان نیز گفت: «عراق با ۳۸ درصد سهم از کل صادرات بزرگترین شریک تجاری استان یزد است و پس از آن امارات متحده عربی، افغانستان، پاکستان، روسیه، ترکیه، عمان و هند در رتبههای بعدی قرار دارند.»
وی با اشاره به خدمات جدید گمرک استان افزود: «از طریق سامانه جامع امور گمرکی، امکان اظهار الکترونیکی کالا از هر نقطهای بدون مراجعه حضوری فراهم شده است. همچنین مسیرهای سبز و زرد صادراتی، ارزیابی در محل صادرکنندگان، پذیرش تضمین بلندمدت برای کالاهای مشمول عوارض و اجرای رویه ورود موقت برای تولیدکنندگان صادراتمحور از دیگر خدمات تسهیلگر گمرک یزد است.»
در پایان، مدیرکل گمرک استان یزد با تأکید بر اهمیت حفظ تراز تجاری مثبت استان گفت: «در شرایطی که تراز تجاری کشور در بسیاری از مقاطع منفی است، تراز مثبت تجارت خارجی یزد نشان از پویایی و ظرفیت بالای بخش تولید و صادرات استان دارد و تلاش خواهیم کرد با حمایت از صادرکنندگان و توسعه خدمات گمرکی، این روند تقویت شود.»