رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد کسانی که در تاکسیرانی کار میکنند، نباید در اسنپ و تپسی کار کنند و با پلاک شهرستان هم در تهران نمی شود کار کرد و قانونا چنین اجازهای نباید داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز سه شنبه در سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورا با اشاره به فعالیت تاکسیها در پلتفرمهای اینترنتی گفت: تاکسیها در حالی در اسنپ و تپسی فعالیت میکنند که وظیفه قانونیشان چیز دیگری است. ما به این موضوع اعتراض کردهایم.
وی افزود: اگر کسی تاکسی دارد و از امتیاز ورود به محدوده شهر استفاده میکند، باید با نرخ مصوب تاکسی به شهروندان خدمترسانی کند، نه در قالب پلتفرمها.
چمران تأکید کرد: از سازمان تاکسیرانی خواستهایم این موضوع را بررسی و مطابق قانون اقدام کند. اگر این کار غیرقانونی است، صراحتاً اعلام کنند تاکسیها اجازه نامنویسی در اسنپ و تپسی را ندارند. متأسفانه مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که هم به ضرر مردم تمام میشود و هم به ضرر رانندگان تاکسی.
وی ادامه داد: برخی خودروها با پلاک شهرستان وارد تهران شده و در تاکسیهای اینترنتی یا بهصورت شخصی مسافرکشی میکنند. این موضوع نیز خلاف قانون است.
چمران گفت: اگر تاکسیها از مزایای ویژه بهرهمند میشوند، حق ندارند از امتیازات دیگر نیز استفاده کنند. تأکید کردهایم بررسی دقیق انجام شود و نتیجه به شورا اعلام گردد.
میخواهند میراث تهران را تقسیم کنند
رئیس شورای شهر تهران در ادامه گفت: برخی مسئولان سرشان را پایین انداختند و امروز هم در استانداری جلسه دارند تا میراث شهر تهران را تقسیم کنند؛ برخی سودجویان از این فرصت استفاده میکنند و حق مردم تهران را میخورند.
مشکلات مترو باید برطرف شود
چمران درباره اختلال در چند خط متروی تهران نیز گفت: مشکلات را باید برطرف کرد؛ همیشه ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که پیش بینی نشده است. مدیرعامل مترو باید دقت بیشتری در این خصوص داشته باشد.
وی افزود: برای سال بعد بودجه مترو به صورت خاص و خارج از ضوابط پرداخت خواهد شد تا اورهال بهتری صورت بگیرد.
واکنش چمران به استعفای چند مدیر
رئیس شورای شهر تهران همچنین با اشاره به استعفای چند نفر از اعضای شهرداری تهران برای حضور در انتخابات شورای شهر و باقی ماندن در پستهای شهرداری پس از استعفا گفت: از نظر قانونی بعد از استعفا نباید پست داشته باشند، اما باید بررسی کرد و تطبیق قانونی داد.