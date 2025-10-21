ساختمان پارک علم و فناوری خلیج فارس به مساحت ۲۰۵۰ متر مربع با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ برای ساخت این مجموعه بیش از ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

همچنین با حضور حسین افشین نمایشگاه محصولات فناورانه و دانش بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس آغاز به کار کرد. ۱۲ شرکت در این نمایشگاه شرکت دارند.

همچنین سه محصول فناورانه سه شرکت دانش بنیان هم در بوشهر رونمایی شد.

در ادامه با حضور افشین شرکت دانش بنیان توسعه خدمات و مشاوره دریا آغاز به کار کرد.

در این شرکت پانسمان‌های آلژینات کلسیم برای زخم بستر، زخم دیابت و سوختگی و انواع زخم‌های عمیق تولید می‌شود.

در این شرکت با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد تومان برای ۷ نفر شغل ایجاد شده است.