بیست و ششمین کنگره ملی و دوازدهمین کنکره بین المللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور فردا در ساری آغاز بکار می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه این کنگره ۳ روزه است، گفت: این همایش در دو محور علمی ویژه و فناوری های ویژه برگزار می شود.

دکتر محمدصادق رضایی، جوانی جمعیت، هوش مصنوعی و سلامت، نوآوری و کارآفرینی در حوزه سلامت، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، پزشکی شخصی و پزشکی از راه دور، نانوفناوری پزشکی و ۳۰ محور عمومی را از محورهای علمی ویژه این رویداد ملی و بین المللی دانست.

وی ادامه داد: نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی، پزشکی و داروسازی هسته ای، هوشمند سازی ارائه خدمات سلامت، جوانی جمعیت و پزشکی بازساختی، هوش مصنوعی و فناوری های نوین سلامت، توریسم سلامت و هشت محور عمومی از محورهای بخش فناوری ویژه این رویداد است.

این همایش که از فردا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران آغاز بکار می کند تا دوم آبان ماه ادامه دارد.

همزمان با این رویداد ملی نخستین استارت آپ ویکند دانشجویان علوم پزشکی کشور نیز برگزار می شود.

آیین افتتاحیه این رویداد علمی سالیانه شامگاه امشب در سالن پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی ساری برگزار می شود.