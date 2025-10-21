پخش زنده
فراخوان چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف با محوریت «ایران قوی» و موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران» ویژه استان تهران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فراخوان چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف (ویژه داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت) در استان تهران منتشر شد.
این دوره از جایزه ادبی یوسف با محوریت «ایران قوی» و موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران» برگزار میشود. علاقهمندان میتوانند در سه بخش «نوجوان»، «بزرگسال» و «داستانک» آثار خود را ارسال کنند.
برای نفرات برگزیده این دوره جوایزی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
رتبه اول ۷ میلیون تومان، رتبه دوم ۵ میلیون تومان و رتبه سوم ۳ میلیون تومان.
بر اساس این فراخوان، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آبانماه ۱۴۰۴ اعلام شده است و شرکتکنندگان میتوانند فایل Word داستان خود را همراه با مشخصات و شماره تماس، از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۳۵۶۲۶۶۴۷۲ ارسال کنند.
همچنین علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی ۸۵۶ تماس بگیرند و به دبیرخانه این جشنواره به نشانی تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، معاونت فرهنگی و هنری مراجعه کنند.