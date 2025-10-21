به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهردار بن گفت: از ابتدای امسال چهل کوچه، خیابان و معابر شهربن با هفت میلیاردتومان زیر سازی و آسفالت ریزی شد.

بیاتی افزود: همچنین با دو میلیارد وهشتصد میلیون تومان مسیل و جدول بندی به طول هزار و ۷۰۰ متر انجام شد.

وی گفت: با ساخت دو پارک باهنر و جانبازان با اعتبار چهارمیلیاردتومان ۳۰ درصد به مجموع به فضای سبز شهر بن افزوده شد.

در آینده نزدیک عملیات پارک خیابان فاطمیه و رسالت شهرستان بن آغاز خواهد شد.