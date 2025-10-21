پخش زنده
کودک آسیبدیده از حمله سگهای بلاصاحب از بیمارستان ابوذر اهواز ترخیص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس بیمارستان فوقتخصصی کودکان ابوذر اهواز گفت: کودک ۴ سالهای که چندی پیش به دلیل حمله سگهای بلاصاحب دچار جراحات عمیق در ناحیه سر و صورت شده بود و از شهرستان شوش به بیمارستان ابوذر اعزام گردید، پس از طی مراحل درمانی فشرده و مراقبتهای ویژه، خوشبختانه با حال عمومی مطلوب از بیمارستان ترخیص شد.
دکتر امیرکمال حردانی افزود: این کودک که روزهای نخست پس از حادثه در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بستری بود، تحت مراقبتهای دقیق پزشکی و پرستاری قرار گرفت.
وی ادامه داد: تیم درمانی مرکز طی چند هفته گذشته اقدامات درمانی گستردهای از جمله شستوشوی مستمر زخمهای سر و صورت (هر ۱۲ ساعت)، تزریق چهار دوز واکسن ضد هاری، بررسی مداوم علائم نورولوژیک، ثبت روزانه وضعیت بالینی بیمار در پرونده، ارسال نمونه بزاق به مرکز بهداشت جهت بررسی ابتلا به ویروس هاری و همچنین پیگیری نتایج آزمایشها را با جدیت و دقت بالا انجام داد.
دکتر حردانی با ابراز خرسندی از بهبودی کامل و بازگشت کودک به آغوش خانواده، عنوان کرد: دیدن لبخند بر چهره این کودک معصوم، بهترین پاداش برای پزشکان، پرستاران و کادر پرتلاش بخش ICU مرکز آموزشی درمانی ابوذر است و از تمامی همکاران گرانقدر خود در تیم پرستاری، گروههای تخصصی و کارکنان پشتیبان که با تعهد و دلسوزی بیوقفه در این مسیر تلاش کردند، قدردانی میکنیم.
وی همچنین ضمن تأکید بر اهمیت مراقبت از سلامت کودکان و لزوم توجه جدی مسئولان به معضل سگهای بلاصاحب، افزود: رسالت بیمارستان ابوذر، نجات جان کودکان این سرزمین است؛ اما پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخ، نیازمند همافزایی نهادهای شهری و سلامت برای حفظ امنیت و آرامش خانوادههاست.