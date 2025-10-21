به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو گفت: طرح اورژانس کشاورزی با هدف واکنش سریع به مشکلات کشاورزان به‌صورت تلفنی و میدانی طراحی شده است تا کارشناسان به‌سرعت در محل حاضر شوند و از نابودی محصولات جلوگیری کنند.

او در شورای هماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان همدان با بیان اینکه رتبه نخست استان در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های کشاورزی کشور نتیجه تلاش سازمان‌های زیرمجموعه است، تصریح کرد: ارزیابی‌ها بر پایه‌ی کمیت تولید، اجرای الگو‌های کشت و باغبانی، بهبود بهره‌وری منابع، ارزیابی عملکرد قنوات و کانال‌ها و نیز افزایش کیفیت خدمات در حوزه دامپزشکی انجام شده و میانگین تمام این شاخص‌ها منجر به رتبه برتر استان همدان در سطح ملی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی همدان تاکیدکرد: همدان در شاخص رضایتمندی رتبه دوم را کسب کرده است و در بخش کشاورزی، رضایتمندی عمومی هیچ‌گاه صددرصد نمی‌شود، زیرا هدف ما حفظ منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی است؛ با وجود این، عملکرد فنی و مدیریتی استان موجب رضایت بالای مخاطبان شده است.

بهراملو با بیان اینکه طرح‌های تحقیقاتی کاربردی باید همواره بر اساس مشکلات واقعی میدان و نیاز‌های روز بهره‌برداران تدوین شوند، بر اهمیت آموزش بهره‌برداران تأکید کرد.

او به رشد چشمگیر چهار درصدی صادرات محصولات پروتئینی و باغی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای رشد صادرات محصولات کم‌مصرف آب از اهداف جدی سازمان است.