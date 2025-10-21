پخش زنده
امروز: -
روایت صادقانهای از دنیای پدرها و مادرها در سریال جدید ««داستان یک خانواده» و فیلم سینمایی «کتاب فروش سیار» از قاب شبکه های سیما آماده پخش شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «داستان یک خانواده» از سهشنبه ۲۹ مهر تا جمعه ۲ آبان در قالب چهار قسمت حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش میشود.
این مجموعه تلویزیونی با کارگردانی کریس آدیسون و با بازی مارتین فریمن، دیزی هگارد، جورج ویکمن، جایدا ایلس، آلان آرماسترانگ، جوانا بیکن، پتریک بلادی و استلا گونت درگونه کمدی ـ درام ساخته شده است.
«داستان یک خانواده» روایتی صادقانه و گاه تلخ و شیرین از چالشهای تربیت فرزند در دنیای امروز است؛ جایی که پولس، مردی آرام و خوشقلب، در کنار همسرش آلی گمان میکند میتواند بدون دردسر فرزندانش را تربیت کند، اما در مسیر واقعی زندگی با تضادها، خشمهای پنهان و احساسات متناقض والدین روبهرو میشود؛ احساساتی که گاه میان عشق و درماندگی در نوساناند.
این سریال نگاهی انسانی، واقعی و در عین حال طنزآمیز به روابط خانوادگی دارد و میکوشد واقعیت پدر و مادری را نه در قالب کلیشه، بلکه در هیاهوی زندگی روزمره و فشارهای روانی جامعه معاصر به تصویر بکشد.
فیلم سینمایی «کتاب فروش سیار»
فیلم سینمایی «کتاب فروش سیار» با گویندگی ۱۱ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد گویندگی (دوبلاژ) اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این سینمایی در گونه کمدی، درام و خانوادگی محصول آلمان در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه یک سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی امیرمحمد صمصامی و صدابردار آن حسین حسنی فر است.
بابک اشکبوس، آرزو امیربدری، علیرضا باشکندی، امیر حکیمی، نفیسه زاجکانیها، زهرا سوهانی، علیرضا شایگان، فرهاد شریفی، فاطمه صبا، آزیتا یاراحمدی و امیرمحمد صمصامی صداپیشههای این اثر بودهاند.
این فیلم درباره کارل پیرمرد هفتاد سالهای است که سالها است به حرفه کتابفروشی مشغول است.
او به شیوهای متفاوت کتاب هایش را به فروش میرساند. کتابها را در کوله پشتی میگذارد و با پای پیاده به منزل مشتریها میرود و کتاب هایش را به فروش میرساند. کارل با داستانهای کتاب هایش زندگی متفاوتی را برای خود رقم زده است. تا این که یک روز با دختربچه ده سالهای به نام شاشا آشنا میشود و.......