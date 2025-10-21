پخش زنده
امروز: -
دبیر دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران از گفت: دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران با هدف ارتقای جایگاه صادرات خرما و توجه به زیرساختهای این صنعت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ماجد مطوریانپور اظهار کرد: روز ملی خرما در تقویم رسمی کشور ۲۵ شهریورماه ثبت شده، اما بهدلیل همزمانی با فصل برداشت و گرمای هوا، امسال زمان برگزاری آن به اواخر مهر و اوایل آبان موکول شد.
وی افزود: دومین بزرگداشت روز ملی خرما به همت انجمن خرمای ایران و انجمن خرمای خوزستان، با همکاری سه اتاق بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر و مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند برگزار میشود و حدود ۲۰۰ مهمان ملی و استانی در این رویداد حضور خواهند داشت.
رئیس انجمن خرمای خوزستان تصریح کرد: بیشترین مقاصد صادرات خرمای سایر به اروپا، روسیه، اقیانوسیه و کانادا است و اخیراً نیز بازار ژاپن به فهرست مقاصد صادراتی افزوده شده، اما متأسفانه حتی یک کیلو خرما به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر نمیشود.
روز ۳۰ مهرماه نشست تخصصی با محوریت سازمان منطقه آزاد اروند برگزار میشود و روز یکم آبانماه نیز نشست دیگری در اتاق بازرگانی اهواز برگزار خواهد شد.
موضوعاتی همچون رفع مشکلات آبی نخیلات، نخلداری پیشرفته و پنلهای مربوط به مشوقهای بانکی و تولیدی در برنامهها گنجانده شده است.