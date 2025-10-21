رقابت‌های حساس هفته چهارم لیگ‌برتر هندبال مردان فرازبام خائیز دهدشت و نفت و گاز گچساران امروز در دهدشت و تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در رقابت‌های حساس هفته چهارم لیگ‌برتر هندبال مردان فرازبام خائیز دهدشت امروز از ساعت شانزده امروز در ورزشگاه خانگی خود به مصاف سنگ‌آهن بافق می‌رود؛ فرازبام خائیز دهدشت در هفته گذشته با تیم پرواز هوانیروز رقابت کرد و پس از یک دیدار حساس و نزدیک در پایان با نتیجه ۲۲ بر ۲۱ پیروز شد.