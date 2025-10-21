رقابت حساس فرازبام خائیز دهدشت و نفت و گاز گچساران
رقابتهای حساس هفته چهارم لیگبرتر هندبال مردان فرازبام خائیز دهدشت و نفت و گاز گچساران امروز در دهدشت و تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در رقابتهای حساس هفته چهارم لیگبرتر هندبال مردان فرازبام خائیز دهدشت امروز از ساعت شانزده امروز در ورزشگاه خانگی خود به مصاف سنگآهن بافق میرود؛ فرازبام خائیز دهدشت در هفته گذشته با تیم پرواز هوانیروز رقابت کرد و پس از یک دیدار حساس و نزدیک در پایان با نتیجه ۲۲ بر ۲۱ پیروز شد.
سنگآهن بافق نیز در هفته گذشته با تیم صنعت مس کرمان رقابت کرد و پس از یک دیدار دشوار در نهایت با نتیجه ۲۳ بر ۳۱ پیروز شد. پرواز هوانیروز - نفتوگاز گچساران در دیگر دیدار هفته چهارم لیگبرتر هندبال شاهد صفآرایی نفتوگاز گچساران مقابل پرواز هوانیروز در شهر تهران هستیم؛ این بازی امروز ساعت شانزده برگزار می شود. پرواز هوانیروز هفته گذشته با تیم فرازبام خائیز دهدشت رقابت کرد، این دیدار بسیار حساس و نزدیک سپری شد و در نهایت تیم دهدشتی موفق شد با اختلاف یکگل و با نتیجه ۲۲ بر ۲۱ پیروز شود. نفتوگاز گچساران در هفته گذشته میزبان استقلال کازرون بود، اما حریف بازی قدرتی این تیم نشد و در نهایت با نتیجه ۲۴ بر ۳۴ این دیدار را به حریف خود واگذار کرد.