رئیس اتحادیه مکانیک یزد از نظارت مستمر بر واحدهای صنفی این حوزه و برخورد با متخلفان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، دهقان بنادکی از نظارت مستمر بر واحدهای صنفی این حوزه و برخورد با متخلفان خبر داد و گفت: در حال حاضر این صنف دارای ۲۲ رسته شغلی در بخشهای سبک و سنگین است و بیش از ۱۸۰۰ عضو فعال در شهرستان یزد دارد.
دهقان بنادکی افزود: بازرسی از واحدهای صنفی بهصورت هفتگی، رندومی و سرزده توسط اعضای کمیسیون بازرسی اتحادیه انجام میشود تا از رعایت قوانین صنفی و اصول فنی در ارائه خدمات اطمینان حاصل شود.
وی با بیان اینکه بخش عمده تعمیرکاران خودرو در یزد قانونمند و متعهد به ضوابط هستند، افزود: تعدادی اندک از افراد فاقد پروانه کسب نیز شناسایی شدهاند که اقدامات قانونی لازم در خصوص آنها در حال انجام است.
رئیس اتحادیه مکانیک یزد ادامه داد: تمام شکایات مردمی از طریق کمیسیون شکایات و حل اختلاف بررسی و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به آنها رسیدگی میشود.
وی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا رفتار غیرقانونی، موضوع را از طریق شماره تماس ۳۶۲۰۵۰۳۶ (دفتر اتحادیه مکانیک یزد) اطلاع دهند.
دهقان بنادکی در پایان با اشاره به معضل قطعات غیراستاندارد و تقلبی در بازار گفت: برخی از قطعات فاقد استانداردهای لازم هستند و این مسئله تعمیرکاران و مشتریان را با مشکلاتی روبهرو کرده است؛ با این حال، با تعامل و همکاری اتاق اصناف یزد، روند شناسایی و جمعآوری لوازم یدکی تقلبی از بازار در حال انجام است.