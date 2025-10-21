مدیریت جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: ۳۵۰ دوز واکسن آنفلوآنزا برای مادران باردار در این شهرستان تزریق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاطمه تیرکش در خصوص تزریق واکسن آنفلوآنزا برای مادران باردار اظهار کرد:همزمان با سراسر کشور تزریق واکسن آنفلوآنزا در دزفول از ۱۸ مهرماه آغاز و تاکنون ۳۵۰ دوز واکسن برای افراد نامبرده تزریق شده است.

وی افزود: واکسن آنفلوآنزا در بارداری و شیردهی منع مصرف ندارد و به دلیل شیوع بیماری در فصل پاییز، به همه مادران باردار به ویژه مادران دارای بیماری زمینه‌ای توصیه می‌شود.

تیرکش از همه مادران باردار خواست تا جهت تزریق رایگان واکسن آنفلوآنزای هلندی در زمان طلایی، یعنی تا پایان مهر ماه، به نزدیکترین واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند.