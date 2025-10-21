رادیو مهاباد با پشتوانه بیش از پنج دهه فعالیت رسانه‌ای، موفق شد در ارزیابی سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ عنوان برترین مرکز استانی صدا و سیما را در جذب مخاطب به دست آورد؛ موفقیتی که نشان‌دهنده‌ تأثیرگذاری محتوای برنامه‌ها و اعتماد مخاطبان به این رسانه بومی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر صدای مرکز مهاباد گفت: رادیو مهاباد توانست بر اساس ارزیابی نظرسنجی‌ها با جذب بیشترین میزان مخاطب در ۳ ماهه‌ی دوم سال ۱۴۰۴ در میان مراکز استانی رتبه تخست و برتر را کسب نماید.

شهرام میکائیلی افزود: رادیو مهاباد با بیش از ۵ دهه فعالیت و انعکاس شور و زندگی و وحدت در میان جامعه‌ی مخاطبانش امروز یکی از رادیو‌های قدیمی و پرمخاطب و تأثیرگذار در ایران اسلامی است. رادیویی در مجموعه صدا و سیمای مرکز مهاباد که مسیری روبه رشد و توسعه را در طول سالیان پیموده است.

کسب این موفقیت گویای تأثیرگذاری محتوای برنامه ریزی شده توجه به اهداف سند تحول سازمان، سند اقدام، سند زیست بوم مرکز و نیز اهمیت جایگاه مخاطبان به عنوان سرمایه‌ی اصلی رسانه در رادیوست.