پخش زنده
امروز: -
امیرسینا بختیاری، تکواندوکار زنجانی در وزن ۷۴ کیلوگرم، به عنوان یکی از اعضای تیم ملی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان چین به میدان میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امیرسینا بختیاری، تکواندوکار زنجانی در وزن ۷۴ کیلوگرم، به عنوان یکی از اعضای تیم ملی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان چین به میدان میرود.
تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ۱۵ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان، برای حضور در بیستوهفتمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان عازم کشور چین شد.
در این رقابتها که از دوم تا هشتم آبانماه به میزبانی شهر ووشی برگزار میشود، امیرسینا بختیاری از استان زنجان در وزن ۷۴ کیلوگرم برای نخستین بار در سطح جهانی مقابل رقبای سرسخت این وزن قرار خواهد گرفت.