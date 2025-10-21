به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، روح اله عمادی گفت: بیش از ۷۴۲ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی استان به ارزش بیش از هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال با همکاری مقامات قضایی و انتظامی استان رفع تصرف شده است.

او با اشاره به اقدامات قاطع یگان حفاظت از اراضی افزود: این عملیات در ۶ شهرستان آبادان، شوشتر، اهواز، رامشیر، دزفول و رامهرمز انجام شده و در مجموع هفت مورد رفع تصرف به مرحله اجرا درآمده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان ادامه داد: یگان حفاظت اراضی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی تحرکات احتمالی در اراضی دولتی را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پیگرد قضایی انجام می‌دهد.

او از شهروندان خواست تا موارد مشاهده‌شده زمین‌خواری را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اطلاع دهند.