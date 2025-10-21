۶۲ کارگزاری در شهر‌ها و روستا‌های استان کار بیمه کردن روستاییان، کشاورزان و عشایر را انجام می‌دهند.

۶۲ کارگزاری بیمه در استان در خدمت روستاییان، کشاورزان و عشایر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان عشایر و کشاورزان استان اصفهان گفت: با وجود کارگزاری‌ها در دورترین نقاط استان روستاییان، کشاورزان و عشایر می‌توانند عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر شوند و از خدمات این بیمه استفاده کنند.

احمد صادقی افزود: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا کنون توانسته ۱۵۰ هزار نفر را در استان اصفهان تحت پوشش قرار دهد.

وی گفت: صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان ۷۰ درصد یارانه دولتی دارد و ۳۰ درصد را فرد تحت پوشش پرداخت می‌کند و فرد تحت پوشش می‌تواند از خدمات بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت استفاده کند.