به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت پیاز از ۶۵۰ هکتار مزارع خود هستند و تاکنون بیش از ۴۵ هزار تن محصول برداشت شده است.

مهدی امینی افزود: برداشت این محصول در آباده تا نیمه آبان ماه ادامه دارد.

همچنین رییس اداره تولیدات گیاهی آباده بیان کرد: ارقام کشت شده در این شهرستان شامل ارقام سفید، زرد و قرمز سیمینس است که به صورت نشایی در زمین‌های منطقه کشت شده است.

مهدی یزدان پناه با بیان اینکه کشت نشایی و آبیاری تحت فشار در مزارع پیاز عامل موثر در مدیریت بهینه مصرف آب است گفت: تعدادی از کشاورزان با توجه به ضرورت تولید محصول استاندارد، پروانه محصول گواهی شده را دریافت کرده‌اند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.