نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در رده بندی جدید منتشر شده فدراسیون تنیس روی میز جهان به ترتیب صعود و سقوط کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رده بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز اعلام شد و بر اساس آن نوشاد عالمیان توانست ۴ پله صعود کند.

نیما عالمیان و امیرحسین هدایی هم صعود کردند، اما بنیامین فرجی و نوید شمس تنزل جایگاه داشتند.

در بخش دختران تنها شیما صفایی سه پله تنزل جایگاه داشت و بقیه دختران صعود کردند.

رنکینگ بازیکنان به شرح زیر است:

بخش مردان

۸۳- نوشاد عالمیان (۴ پله صعود)

۱۴۱- بنیامین فرجی (۴ پله سقوط)

۱۶۱- نوید شمس (۱ پله سقوط)

۱۶۲- نیما عالمیان (۱ پله صعود)

۲۰۸- امیرحسین هدایی (۱۶ پله صعود)

بخش زنان

۱۸۴- شیما صفایی (۳ پله سقوط)

۲۳۳- ندا شهسواری (۱۴ پله صعود)

۲۶۸- الینا رحیمی (۲ پله صعود)

۳۰۱- مهشید اشتری (۳ پله صعود)

۳۶۸- ستایش ایلوخانی (۲۵ پله صعود)