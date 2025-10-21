صعود نوشاد و سقوط بنیامین در رده بندی جدید جهان
نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در رده بندی جدید منتشر شده فدراسیون تنیس روی میز جهان به ترتیب صعود و سقوط کردند.
نیما عالمیان و امیرحسین هدایی هم صعود کردند، اما بنیامین فرجی و نوید شمس تنزل جایگاه داشتند.
در بخش دختران تنها شیما صفایی سه پله تنزل جایگاه داشت و بقیه دختران صعود کردند.
رنکینگ بازیکنان به شرح زیر است:
بخش مردان
۸۳- نوشاد عالمیان (۴ پله صعود)
۱۴۱- بنیامین فرجی (۴ پله سقوط)
۱۶۱- نوید شمس (۱ پله سقوط)
۱۶۲- نیما عالمیان (۱ پله صعود)
۲۰۸- امیرحسین هدایی (۱۶ پله صعود)
بخش زنان
۱۸۴- شیما صفایی (۳ پله سقوط)
۲۳۳- ندا شهسواری (۱۴ پله صعود)
۲۶۸- الینا رحیمی (۲ پله صعود)
۳۰۱- مهشید اشتری (۳ پله صعود)
۳۶۸- ستایش ایلوخانی (۲۵ پله صعود)