به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده در آذر ﻣﺎه که دارای کارت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم بانکی ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ۵۰۰ می‌باشند می توانند از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۹ مهر با مراجعه به ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮنتی ﺑﻪ ﻧشانی https://my.haj.ir ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب کاروان و وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ کسب اﻃﻼﻋــﺎت تکمیلی ﺑﻪ درگــﺎه اﯾﻨﺘﺮنتی ﺣﺞ و زﯾﺎرت اﺳﺘــﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮقی ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی https://azsharghi.haj.ir و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ و ﺷﺮکت ﻫﺎی زﯾﺎرتی ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎن آذربایجان شرقی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.