به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: این مرکز و واحد درمانی در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در نیمه اول امسال به بیش از ۲۵۰۰ مراجعه‌کننده خدمات ناباروری ارائه کرده‌اند.

فاضل افزود: خدمات این مراکز در قالب سه سطح و در کلینیک امام‌رضا (ع) کاشان و بیمارستان ثامن آران و بیدگل با پوشش ۸۰ درصدی بیمه و همراهی خیران ارائه می‌شود.

وی همچنین نرخ موفقیت درمان را در این مراکز بالای ۲۵ درصد بیان کرد وگفت: این میزان دو برابر میزان مورد انتظار و بر اساس آمار اعلام‌شده، موفقیت روش IUI حدود ۱۵ درصد و روش IVF حدود ۲۵ درصد گزارش شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: خدماتی نظیر ارولوژی، طب سنتی، معاینه، نمونه‌برداری، سونوگرافی، آزمایشگاه، تجویز دارو‌های تحریک‌کننده تخمدان و در موارد نیاز اقدامات جراحی و کاشت جنین (IVF) ارائه می‌شود. مشاوره و معاینه پایه زوج‌های نابارور به‌صورت رایگان سه روز در هفته در نوبت‌های صبح و عصر ارائه می‌شود.

فاضل گفت: جمعیت نزدیک به ۵۰۰ هزار نفری شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار دارند.