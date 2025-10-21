به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل بیمه سلامت لرستان با اشاره به طرح تحول سلامت و پوشش بیمه همگانی اظهار کرد: ۴۰۰ هزار نفر از افراد فاقد بیمه در سامانه ارزیابی وسع در صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان، نام‌نویسی شده‌اند.



محسن اسد بیگی به افزایش پوشش جمعیتی رایگان در استان هم اشاره کرد و گفت: براین‌اساس، دهک‌های تحت پوشش رایگان از ۳ دهک به ۵ دهک افزایش‌یافته که منجر به بیمه‌شدن رایگان ۲۶۳ هزار و ۴۲۳ نفر در استان شده است.



مدیرکل بیمه سلامت لرستان با بیان اینکه توجه به اقشار محروم و آسیب‌پذیر در اولویت کاری این اداره کل قرار دارد، تصریح کرد: در این راستا برای ۳۹ هزار و مددجوی کمیته امداد، ۷۳ هزار و ۵۰۰ نفر از حاشیه‌نشینان استان پوشش بیمه‌ای ایجاد شده است.



اسد بیگی خاطرنشان کرد: در جهت بهینه‌سازی منابع و کاهش هزینه‌ها، با رفع همپوشانی بیمه‌ای با سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی، ۲۵ هزار و ۸۰۰ نفر به‌صورت هدف‌مند تحت پوشش دقیق قرار گرفته‌اند.



وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با نهاد‌های مختلف از جمله بهزیستی و اداره کل زندان‌ها گفت: بیمه مددجویان بهزیستی، مجهول‌الهویه‌ها و معتادان متجاهر، زندانیان و خانواده آنها را در دستور کار داریم.



مدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: ۲۲۴ طلبه و روحانی، ۱۴ دانشجوی خارجی دانشگاه لرستان، ۶۹ تبعه خارجی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده‌ایم.