رادیو نمایش با پخش دو نمایش شنیدنی با محوریت ورزش، پشتکار و روحیه تلاش و شبکه نمایش سیما نیز با پخش فیلم سینمایی «پدر و سرباز» با مخاطبان همراه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «کفشهای مسابقه» به کارگردانی ایوب آقاخانی و «زمین بازی رویایی» به کارگردانی جواد پیشگر، دو اثری هستند که در قالب داستانهایی متفاوت، از مادرانی پرامید و ورزشکارانی تسلیمناپذیر میگویند؛ آثاری که با همکاری گروهی از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نویسندگان، صدابرداران و افکتورهای با تجربه تولید شدهاند تا تجربهای الهامبخش را برای شنوندگان رقم بزنند.
فیلم سینمایی «پدر و سرباز»
فیلم سینمایی تحسین شده «پدر و سرباز» که روایتی از استعمار مردم آفریقا از سوی فرانسه در جنگ جهانی اول است، امروز از قاب شبکه نمایش سیما پخش خواهد شد.
این شبکه در اعتراض به بازداشت غیر قانونی مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی در فرانسه، فیلم «پدر و سرباز» با موضوع نقض حقوق بشر از سوی دولت فرانسه را پخش میکند.
«پدر و سرباز» به کارگردانی میتو وادپید، محصول سال ۲۰۲۲، روایت حضور ۲۰ هزار آفریقایی است که به اجبار برای فرانسه در جنگ جهانی دوم به جنگ رفتهاند.
در خلاصه داستان «پدر و سرباز» آمده است: باکاری دینو یک سیاهپوست سنگالی، برای همراهی با پسر ۱۷ سالهاش که به اجبار جنگ اعزام شده است، در ارتش فرانسه ثبتنام میکند. باکاری تمام تلاشش را میکند تا پسرش را سالم به خانه برگرداند.
این فیلم امروز ساعت ۱۷ به روی آنتن شبکه نمایش میرود.