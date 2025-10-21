پخش زنده
سازمان غذا و دارو اسامی کرمهای غیر مجاز پوست صورت و بدن را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی کرمهای غیر مجاز پوست صورت و بدن را اعلام کرد.
بر این اساس کرمهای ضدآفتاب: ISDIN LANSON PARIS، کرمهای ضدچروک و روشنکننده: BIOAQUA (ضدچروک) BIOAQUA (ویتامین C)، کرمهای مرطوبکننده و نرمکننده: ZOZU (آووکادو) IMAGES (گوجهفرنگی) BIOAQUA (نرمکننده صورت) SADOER (مرطوبکننده و نرمکننده) و کرمهای پایه آرایش و کرمپودر: GOSH SHEGLAM CABRINI غیر مجاز هستند.
براساس این اطلاعیه؛ محصولات BB و CC کرمها: FARMASI XIANGQIMEI، کرمهای بدن و مراقبتی: EXGYAN (تسکیندهنده ترک پا) VEET (موبر) HeeShow Rik+ (گیاهی بدن) Karite (nutalla) FACE CREAM – SADOER COLOR CONTROL – FARMASI از دیگر محصولات غیر مجاز به شمار میروند.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو هشدار داد که استفاده از این فرآوردهها به دلیل نامشخص بودن ترکیبات، منابع تولید و شرایط نگهداری، میتواند موجب بروز عوارض پوستی و آسیبهای جدی به سلامت مصرفکنندگان شود.