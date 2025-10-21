پخش زنده
امروز: -
رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اردبیل گفت: رانندگان پرخطر، مزاحم و هنجارشکن در معابر شهری عضو این هیات نیستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، یعقوب کشاورز با تبریک هفته تربیت بدنی به جامعه ورزش و قدردانی از زحمات و تدابیر دستگاه قضایی به ویژه دادستان اردبیل و پلیس راهنمایی و رانندگی برای اجرای طرح تشدید و جمعآوری موتور سیکلتها و خودروهای مزاحم افزود: رانندگان و موتورسوارانی متخلفی که با انجام رفتارهای پرخطر و حرکات مارپیچ در معابر شهری اقدام به پدیده ناهنجار موسوم به دور دور کردن در برخی خیابانهای شهر میکنند، در هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان عضو نیستند.
وی گفت: هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان برای رانندگان و موتورسواران کارت عضویت و تردد صادر کرده و آنها باید طبق ضوابط و قوانین این هیات رفتار کنند.
رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اردبیل با بیان اینکه هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان با شهرداری اردبیل تفاهمنامهای امضا کرده است، اضافه کرد: بر اساس این تفاهمنامه شهرداری اردبیل به هنگام تمرین یا مسابقه مکان مناسبی از جمله در اطراف دریاچه زیبا و گردشگری شورابیل در اختیار هیات قرار میدهد تا موتورسواران و اتومبیلرانان در این محل مشخص شده بدون ایجاد مزاحمت به شهروندان و مردم تمرین کرده یا مسابقه دهند.
کشاورز بیان کرد: تمام برنامههای این هیات با اطلاع و همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی و دیگر دستگاههای مرتبط به طور منظم برگزار میشود.
وی ادامه داد: موتورسوران و اتومبیلرانان عضو هیات نیز موظف هستند به غیر از مواقع تمرین و مسابقه موتورسیکلت و خودرو خود را به پارکینگ انتقال داده و در مواقعی که هیات اعلام میکند از پارکینگ خارج و به محل هماهنگ شده مورد نظر انتقال و در آنجا تمرین کنند و به رقابت بپردازند.
رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اردبیل گفت: ایجاد مزاحمت و سلب آسایش و آرامش همنوعان و مردم علاوه بر قوانین و مقررات از نظر اخلاقی و انسانی نیز نه تنها کار درستی نیست، بلکه کاری بسیار زشت و ناپسندی بوده و دور از انسانیت مردانگی است.
کشاورز با بیان اینکه ورزشکاران عضو هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان باید بیش از دیگران به قوانین و مقررات احترام گذاشته و آن را رعایت کنند، افزود: خدمت به مردم و عدم ایجاد مزاحمت به همنوعان دستور دین و ادب اجتماعی اسلام بوده و سازگار با روح فتوت و جوانمردی ورزشکاران است.
وی بیان کرد: اعضای این هیات از تدابیر و تصمیم دادستان و پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با رانندگان متخلفی که با انجام حرکات نمایشی و مخاطرهآمیز باعث برهم زدن نظم و انضباط ترافیکی و سلب آرامش و آسایش مردم میشوند، حمایت میکنند.