افتتاح مدرسه و زمین چمن خیر ساز در فریمان
زمین چمن مصنوعی و آموزشگاه ۶ کلاسه زنده یاد علی فریمانیان (۲) در فریمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر آموزش و پرورش فریمان گفت: با افتتاح زمین چمن مصنوعی دبیرستان امام صادق (ع) و شهید مطهری فریمان، ۶۰۰ نفر از دانش اموزان پسر در دو شیفت از این مجموعه ورزشی بهرهمند شدند.
محمد کریمی شادی گفت:همچنین آموزشگاه ۶ کلاسه زنده یاد علی فریمانیان (۲) به همت خانواده نیکوکار فریمانیان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
وی گفت: برای افتتاح و بهره برداری از این دو طرح بیش از ۸ میلیاردتومان هزینه شده است.