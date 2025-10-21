زمین چمن مصنوعی و آموزشگاه ۶ کلاسه زنده یاد علی فریمانیان (۲) در فریمان افتتاح شد.

افتتاح مدرسه و زمین چمن خیر ساز در فریمان

افتتاح مدرسه و زمین چمن خیر ساز در فریمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر آموزش و پرورش فریمان گفت: با افتتاح زمین چمن مصنوعی دبیرستان امام صادق (ع) و شهید مطهری فریمان، ۶۰۰ نفر از دانش اموزان پسر در دو شیفت از این مجموعه ورزشی بهره‌مند شدند.

محمد کریمی شادی گفت:همچنین آموزشگاه ۶ کلاسه زنده یاد علی فریمانیان (۲) به همت خانواده نیکوکار فریمانیان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

وی گفت: برای افتتاح و بهره برداری از این دو طرح بیش از ۸ میلیاردتومان هزینه شده است.