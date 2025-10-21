مازندران با ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و صنعتی، یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌های صادراتی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، فرصتی است برای بازخوانی نقش استان‌هایی چون مازندران که سال‌هاست در خط مقدم معرفی کالاهای ایرانی به جهان ایستاده‌اند.

صادرات نه تنها عامل مهمی در تأمین منابع ارزی و ایجاد اشتغال است، بلکه موجب رسیدن به بازارهای جهانی و شناخت بیشتر از محصولات و فرهنگ کشورمان می‌شود.

استان مازندران با برخورداری از موقعیت استراتژیک در شمال کشور، دسترسی به آب‌های آزاد، و دارا بودن منابع غنی طبیعی و کشاورزی، همواره نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی ایران ایفا کرده است.

این استان با صادرات محصولات متنوعی از جمله محصولات شیلاتی، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری، سهم بسزایی در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به جهانیان دارد.

گزارش از بنیامین مرشدی