پخش زنده
امروز: -
حسین افشین با تأکید بر ماهیت مرحلهای هوشمندسازی، آمادگی کامل معاونت علمی را برای حمایت از این فرآیند با کمک شرکتهای دانشبنیان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در بازدید از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر پیشرفت طرح بندر هوشمند را بررسی کرد.
حسین افشین هدف اصلی از اجرای این طرح را تبدیل بندر بوشهر به یک الگوی موفق برای سایر بنادر کشور و سپس گسترش این طرح عنوان کرد.
وی بر لزوم هماهنگیهای بین دستگاهی برای موفقیت طرح تاکید کرد و گفت: در هماهنگی بین دستگاهی باید مدیریت واحد صورت بگیرد و همافزایی اتفاق بیفتد تا اقدامات همراستا شود.
مدیر برنامه ملی اقتصاد دریامحور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، بندر بوشهر را به دلیل ویژگی بندر شهر بودن و انعکاس مستقیم فعالیتهای آن بر فضای شهری، دارای اهمیت ویژهای دانست.
مهدی خراسانچی تنوع خدماتی این بندر را زمینهساز انتخاب آن به عنوان پایلوت هوشمندسازی در کشور معرفی کرد.
وی افزود: از آنجایی که قلب عملیاتی هر بندر، بخش تردد شامل تردد کامیونی، خودرویی، انسانی و کشتی است، سامانه تردد این بندر کلید خورده و با همکاری معاونت علمی در حال تکمیل است.
خراسانچی گفت: مرحله بعدی توسعه که مربوط به بندر نگین است، به موازات با حمایت معاونت علمی، فناوری و کنسرسیومی از شرکتهای دانشبنیان در حال پیگیری است.
به گفته خراسانچی مرحله نخست هوشمندسازی (تردد)، پس از یک سال به مرحله بهرهبرداری نهایی خواهد رسید.
استاندار بوشهر هم در این بازدید ظرفیتهای ممتاز بندر بوشهر و اهمیت آن در روند رو به رشد صادرات و واردات کشور را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به جایگاه پراهمیت بندر بوشهر در اقتصاد منطقهای، آغاز بهکار منطقه آزاد بوشهر را یکی از اولویتهای دولت برای توسعه اقتصادی و تنوع فعالیتهای تجاری عنوان کرد.
ارسلان زارع با اشاره به رتبههای برتر بندر بوشهر در صادرات و واردات در سطح کشور، اظهار داشت: موقعیت ممتاز بندر بوشهر و تبدیل آن به منطقه آزاد، شرایط ویژهای را برای افزایش حجم و تنوع فعالیتهای بازرگانی فراهم کرده است.
وی همچنین اجرای طرحهای مهم زیرساختی و ترافیکی را برای رفع مشکلات حمل و نقل و تسهیل دسترسی به بندر ضروری دانست و از همکاریهای نزدیک میان مدیریت بندر، شهرداری و دستگاههای اجرایی استان در این زمینه خبر داد.