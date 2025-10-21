پیام آیتالله العظمی مکارم شیرازی به همایش توسعه عتبات عالیات؛
بازسازی و توسعه مشاهد شریفه، پاسداری از هویت امت اسلامی است
آیتالله العظمی مکارم شیرازی در پیامی به همایش بینالمللی ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات، توسعه حرمها را جلوهای از محبت و وفاداری به اهل بیت (ع) و پاسداری از هویت امت اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، پیام آیتالله العظمی مکارم شیرازی به همایش بینالمللی ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات بدین شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
در آغاز سخن لازم میدانم از همه برگزارکنندگان، دستاندرکاران و شرکتکنندگان در این همایش صمیمانه تشکر کنم و امیدوارم این همایش به اهداف عالیه خود دست یابد.
این اقدام شایسته، فرصتی است ارزشمند برای بازخوانی تلاشهای مؤمنان و عاشقان اهل بیت علیهمالسلام در طول قرون و اعصار بیتردید احتمال به ساخت و توسعه حرمهای مطهر اهلبیت علیهمالسلام از روشنترین مصادیق تعظیم شعائرالله و جلوهای از محبت و وفاداری به خاندان وحی است.
حرمهای نورانی آنان نه تنها جایگاه عبادت و نیایش بلکه پایگاه هدایت وحدت و پایداری امت اسلامی است تاریخ گواه است که شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام در دشوارترین شرایط با ایمان و اخلاص در آبادانی این بقای مقدسه پوشیدهاند و این تلاشها امروز نیز با همان اخلاص و دقت همراه با رعایت احکام شرعی و حفظ اصالتهای تاریخی ادامه یابد.
بازسازی و توسعه این مشاهد شریفه تنها یک کار عمرانی نیست، بلکه خدمتی است به فرهنگ توحید و ولایت و پاسداری از هویت امت اسلامی هر سنگی که در این راه نهاده میشود، بنایی است در مسیر احیای معارف قرآن و اهل بیت (ع) و هر هزینه که میشود، سرمایه است برای آخرت این همایش میتواند زمینهساز تبادل تجربهها تبیین مبانی دینی و علمی این خدمت الهی و تقویت همبستگی میان ملتهای مسلمان در پاسداشت عتبات عالیات باشد.
بار دیگر ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این همایش و خدمتگزاران عتبات مقدسه توفیق استمرار خدمت خالصانه را برای همه عاشقان اهل بیت علیهم السلام از خدای متعال مسئلت دارم امیدوارم این تلاشها موجب رضای حضرت ولی عصر صلوات الله علیه قرار گیرد.