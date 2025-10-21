پخش زنده
جمعی از مدیران رادیو ورزش، روز چهارشنبه، ۳۰ مهر در قالب هشتمین نشست «مستقیم جامجم» در واحد امور ارتباط با مخاطبان رسانه ملی حضور مییابند و به تماس شنوندگان خود از گوشهوکنار کشور پاسخ میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جمعی از مدیران شبکه رادیویی ورزش در این برنامه که در هفته تربیتبدنی برگزار میشود از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه، ۳۰ مهرماه در واحد امور ارتباط با مخاطبان رسانه ملی (۱۶۲) حضور مییابند و شنونده نقد، پیشنهاد، درخواست و نظر مخاطبان درباره برنامههای مختلف این شبکه خواهند بود.
نشستهای «مستقیم جامجم» که بههمت ادارهکل روابطعمومی سازمان صداوسیما برگزار میشود، در ماههای گذشته میزبان مدیران ارشد معاونتهای سیما، صدا، سیاسی، امور استانها و همچنین مدیران شبکههای یک، افق و کانال رادیویی تلاوت بوده است.