به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، صبح امروز در آیین افتتاحیه همایش بین‌المللی ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات در سالن همایش‌های دانشگاه اصفهان گفت: دانش برآمده از علوم انسانی، اجتماعی و فرهنگی در کنار تجربه فنی، مهندسی و هنری استادکاران، می‌تواند در قالب یک نظم میان‌رشته‌ای در خدمت توسعه حرم‌های مطهر قرار گیرد.

محمد جلال مآب افزود: اگرچه گام‌هایی برای راه اندازی این رشته در برخی دانشگاه‌ها برداشته شده، اما انتظار می‌رود استان‌های شاخص در زمینه هنر، دانش و فن بازسازی حرم‌ها پیشگام این مسیر مهم باشند.

وی با اشاره به سابقه طولانی حضور فرهنگی، علمی و هنری ایرانیان در عتبات، گفت: از حوزه‌های علمیه گرفته تا کاشی‌کاری، فرش‌بافی، ضریح‌سازی، گچ‌بری، خاتم‌کاری و هنر‌های دیگر، ایرانیان همواره نقش محوری در زیباسازی و بازسازی این مکان‌های مقدس داشته‌اند بطوریکه این حرم‌های مطهر با هنر استادکاران، علما و هنرمندان ایرانی جلوه دوچندان گرفته‌اند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، توسعه حرم‌ها را تنها محدود به ابعاد فنی و مهندسی ندانست و تاکید کرد: این فضا‌ها متناسب با نیاز نسل‌های آینده طراحی شوند.

وی گفت: انتظار می‌رود دانشگاه‌ها در پاسخ به پرسش‌های زیربنایی و راهبردی ستاد بازسازی نقش فعال‌تری ایفا کنند و این همکاری‌ها در قالب نشست‌ها و پژوهش‌های آینده استمرار یابد.

رئیس دانشگاه اصفهان نیز در این همایش بین المللی با اشاره به جایگاه والای عتبات عالیات در فرهنگ اسلامی گفت: نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامرا، مدینه منوره و مشهد مقدس، تنها اماکن زیارتی نیستند، بلکه کانون‌هایی از ایمان، عدالت‌خواهی و الهام‌بخشی در مسیر حقیقت به شمار می‌آیند که در طول قرن ها، صدای اهل بیت علیهم‌السلام از آنها به گوش جهانیان رسیده است.

رسول رکنی‌زاده با اشاره به نقش تاریخی ملت ایران در خدمت‌رسانی به این اماکن مقدس افزود: ایرانیان همواره با عشق و اخلاص، نقش برجسته‌ای در نگهداری، بازسازی و توسعه عتبات عالیات (از تأمین نیاز‌های زائران تا مشارکت گسترده در بازسازی این مکان‌های مقدس در دوران معاصر) ایفا کرده‌اند.

رئیس دانشگاه اصفهان، عتبات عالیات را نماد پیوند فرهنگی و ایمانی ملت‌های مسلمان، به ویژه دو ملت ایران و عراق دانست و گفت: خدمات ارائه‌شده در این عرصه، فراتر از ابعاد مذهبی، نمادی از وحدت اسلامی در سایه اهل بیت (ع) است.

رسول رکنی زاده با اشاره به رویکرد علمی دانشگاه اصفهان در این حوزه گفت: نتایج این همایش، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و معنوی میان دانشگاه‌ها و مراکز دینی ایران و عراق باشد.

رویداد بین‌المللی ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات در گذر تاریخ صبح امروز در اصفهان آغاز به کار کرد؛ این همایش تلاش دارد علاوه بر بررسی ابعاد گوناگون اربعین، زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدنی نوین و فعال در جهان اسلام باشد.