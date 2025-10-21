در نشست کارگروه پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز شهرستان میبد، نسبت به گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم شهر و مناطق روستایی هشدار داده شد.

هشدار نسبت به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم شهر‌ها و روستا‌های میبد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست کارگروه پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز شهرستان میبد، قاسم دهقانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد، نسبت به گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم شهر و مناطق روستایی هشدار داد.

دهقانی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با این تخلفات گفت:اگر جلوی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها گرفته نشود، در آینده نزدیک بخش قابل‌توجهی از اراضی کشاورزی و باغی شهرستان از بین خواهد رفت.

وی افزود:دستگاه‌های خدمات‌رسان باید از واگذاری هرگونه انشعاب آب، برق و گاز به ساخت‌وساز‌های بدون پروانه خودداری کنند تا از گسترش این پدیده جلوگیری شود.

در ادامه این نشست، محمدحسین صباغی رئیس نظام مهندسی ساختمان میبد، با ارائه گزارشی از وضعیت ساخت‌وساز در شهرستان گفت: تعداد پروانه‌های صادرشده در سال جاری کمتر از ۱۰ درصد آمار پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ سال گذشته است که این موضوع نشان‌دهنده افزایش ساخت‌وساز‌های بدون مجوز است.

صباغی با اشاره به تغییر الگوی ساخت‌وساز در شهرستان افزود:میبد از مرحله ساختمان‌های کوتاه و میان‌مرتبه عبور کرده، اما در طراحی و اجرای ساختمان‌های میان‌مرتبه و بلندمرتبه، ضوابط فنی و نظارت مهندسی به‌درستی رعایت نمی‌شود.

وی تأکید کرد:اگر خواهان شهری ایمن و مستحکم هستیم، باید قبل از آن‌که دیر شود، از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز پیشگیری کنیم. تنها در سایه اجرای ضوابط فنی و رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ می‌توان از وقوع خسارت‌های جانی و مالی در آینده جلوگیری کرد.

در پایان نشست، موارد ارائه آمار تعداد پروانه‌های صادرشده و پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری‌ها، برخورد قانونی با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در سطح شهرستان، جلوگیری از ساخت‌وساز در باغات و اراضی کشاورزی بکر توسط جهاد کشاورزی،تشدید بازرسی‌ها برای مقابله با زمین‌خواری، ایفای نقش فعال نظام مهندسی در رعایت ضوابط فنی ساخت‌وساز بر اساس آیین‌نامه ۲۸۰۰و عدم صدور پروانه ساخت در بافت‌های تاریخی شهرستان به‌عنوان مصوبات کارگروه تصویب شد.