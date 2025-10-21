مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان از فعال شدن سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ویژه ورودی‌های جدید فعال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقامیری، مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان گفت: سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر تا ۵ آبان ۱۴۰۴ فعال است. این سامانه تنها برای ثبت درخواست دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه‌ای ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ قابل استفاده خواهد بود و درخواست‌های دانشجویان ورودی سال‌های قبل مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

آقامیری با اشاره به اینکه این اداره کل از پذیرش درخواست‌های خارج از سامانه معذور است؛ افزود: درخواست‌های میهمانی و انتقال با اولویت ایثارگری، تراز نمره علمی و دانشگاه محل قبولی مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر گفت: بررسی درخواست انتقال یا میهمانی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که رشته، دوره و گرایش تحصیلی در دانشگاه مقصد دایر باشد.

وی تاکید کرد: دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی تغییر رشته یا گرایش از این سامانه برای ثبت درخواست خود استفاده نکنند. آقامیری گفت: متقاضیان موظف هستند قبل از درخواست، در دانشگاه مبدا (قبولی) ثبت‌نام کنند. پس از بررسی مدارک و احراز شرایط انتقال یا میهمانی توسط کمیسیون مربوط، اعلام نتیجه به دانشگاه‌های مبدا و مقصد صورت خواهد گرفت و سپس دانشجویان می‌توانند برای ثبت نام و انتخاب واحد به دانشگاه مقصد مراجعه کنند.

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر گفت: پذیرفته‌شدگان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ (بهمن ماه) مجاز به ثبت‌نام در سامانه نیستند.

وی همچنین افزود:دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمانی می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان، نسبت به ثبت درخواست، دریافت کد رهگیری و مشاهده نتیجه بررسی‌ها در زمان مقرر اقدام کنند.