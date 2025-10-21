به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،کاظم زاهدی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بردسکن جلسه هم‌اندیشی مجمع هیئت امنای خیرین مدرسه‌ساز شهرستان گفت: در برخی مناطق شهر نیاز فوری به ساخت دو مدرسه دخترانه و پسرانه داریم.

زاهدی افزود : تفاهم‌نامه ساخت مدرسه با خیران در روستا‌های ظاهرآباد، رکن‌آباد و رنگینه انجام شده است .

او با اشاره به طرح نهضت توسعه متعادل عدالت آموزشی اظهار داشت: سهم شهرستان بردسکن در این طرح، نوسازی و بازسازی ۱۶ مدرسه است و همچنین ساخت دارالقرآن در شهر‌های بردسکن و شهرآباد از نیاز‌های فوری است که زمین آن نیز آماده شده است.

حبیب الله حاجی‌زاده، مدیر آموزش و پرورش بردسکن نیزگفت: در سال تحصیلی جدید، ۱۷ هزار وپانصد دانش‌آموز در شهرستان مشغول به تحصیل شده‌اند.

وی افزود :پراکندگی فضا‌های آموزشی موجب بروز مشکلاتی در مدیریت آموزشی شده است و تمرکز این فضا‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی کمک کند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در سه حوزه نیروی انسانی، فضا و تجهیزات افزود: «دو مورد اخیر نیازمند حمایت جدی خیرین است و نمی‌توان از فضا‌های ناقص و تجهیزات فرسوده انتظار خروجی مطلوب داشت. وی گفت خوشبختانه خیرین بردسکن همواره در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی پیش‌قدم بوده‌اند.