فرسودگی نیمی از فضاهای آموزشی در برسکن
نیمی از ۱۸۰ فضای آموزشی بردسکن نیاز به بازسازی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،کاظم زاهدی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بردسکن جلسه هماندیشی مجمع هیئت امنای خیرین مدرسهساز شهرستان گفت: در برخی مناطق شهر نیاز فوری به ساخت دو مدرسه دخترانه و پسرانه داریم.
زاهدی افزود : تفاهمنامه ساخت مدرسه با خیران در روستاهای ظاهرآباد، رکنآباد و رنگینه انجام شده است .
او با اشاره به طرح نهضت توسعه متعادل عدالت آموزشی اظهار داشت: سهم شهرستان بردسکن در این طرح، نوسازی و بازسازی ۱۶ مدرسه است و همچنین ساخت دارالقرآن در شهرهای بردسکن و شهرآباد از نیازهای فوری است که زمین آن نیز آماده شده است.
حبیب الله حاجیزاده، مدیر آموزش و پرورش بردسکن نیزگفت: در سال تحصیلی جدید، ۱۷ هزار وپانصد دانشآموز در شهرستان مشغول به تحصیل شدهاند.
وی افزود :پراکندگی فضاهای آموزشی موجب بروز مشکلاتی در مدیریت آموزشی شده است و تمرکز این فضاها میتواند به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی کمک کند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در سه حوزه نیروی انسانی، فضا و تجهیزات افزود: «دو مورد اخیر نیازمند حمایت جدی خیرین است و نمیتوان از فضاهای ناقص و تجهیزات فرسوده انتظار خروجی مطلوب داشت. وی گفت خوشبختانه خیرین بردسکن همواره در حوزههای آموزشی و فرهنگی پیشقدم بودهاند.
او همچنین بر لزوم جلوگیری از مهاجرت تحصیلی دانشآموزان روستایی به شهر تأکید کرد و گفت: این مهاجرتها موجب تعطیلی مدارس روستایی و افزایش تراکم در مدارس شهری میشود و در شهر بردسکن نیز دستکم سه مدرسه جدید نیاز است که امیدواریم با مشارکت خیران ساخته شود.