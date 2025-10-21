بورس انرژی ایران امروز ۲۹ مهر رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: پساب ۳ استان تهران، کرمان و شیراز امروز در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه می‌شود؛ رونق این معاملات گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و کشف نرخ واقعی پساب است.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۶۴ هزار تن نفتای کامل شرکت پالایش نفت لاوان، ۲۰ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تبریز و ۱۰ هزار تن ته‌مانده تصفیه‌شده RCD شرکت پالایش نفت امام خمینی اشاره کرد.

همچنین از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی نیز می‌توان به برنامه عرضه ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و ۲ هزار تن ال‌سی‌او شرکت پالایش نفت آبادان اشاره کرد.

در این روز شرکت فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب استان کرمان و شرکت فاضلاب شیراز نسبت به عرضه پساب در رینگ داخلی اقدام می‌کنند.

ثبت ارزش ۹ هزار میلیارد ریالی در معاملات روزانه

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۸ هزار و ۹۶۶ میلیارد ریال در روز ۲۸ مهر رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود. در این روز رینگ داخلی بازار فیزیکی سهمی ۷۳ درصدی و بازار برق سهمی ۲۲ درصدی از ارزش معاملات روز بورس انرژی داشت؛ این در حالی بود که ۵ درصد ارزش بازار در این روز مربوط به ابزارهای مالی بود.

ذوب آهن اصفهان در صدر فروشندگان رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش مجموعا ۲۱ هزار و ۵۰ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی معادل ۸ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال در این رینگ در ۲۸ مهر حکایت دارد.

شرکت ذوب آهن اصفهان در این روز ۳ هزار و ۵۰۰ تن قطران را با قیمت پایه‌ای برابر ۳۸۵ هزار و ۳۶۰ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد؛ با توجه به استقبال متقاضیان و رقابت قیمتی انجام شده برای کسب سهم از این محصول، متوسط قیمت فروش با ثبت رشد ۱۴ درصدی به ۳۸۵ هزار و ۹۰۷ ریال رسید. این معامله مجموع ارزشی معادل هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال را رقم زد و در صدر برترین فروشندگان این رینگ به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول قرار گرفت.

در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟

مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزارهای مالی در ۲۸ مهر به ۴۱۰ میلیارد ریال رسید.

تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار میزبان دادوستد ۶ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۷۶۳ واحد از صندوق سینرژی بود، این معاملات مجموع ارزشی معادل ۱۴۶ میلیارد ریال رقم زد.

همچنین در این روز ۳ میلیون ورقه گواهی ظرفیت نقدی نیز از تابلو گواهی ظرفیت بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران دادوستد شد که این معاملات نیز مجموع ارزشی معادل ۲۶۴ میلیارد ریال را به همراه داشت.