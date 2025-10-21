پخش زنده
معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد از اعزام مشمولان پایه خدمتی آبان ماه ۱۴۰۴ به مراکز آموزش نیروهای مسلح کشور در یکم آبان ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش گفت: اعزام مشمولان پایه خدمتی آبان به مراکز آموزش نیروهای مسلح کشور در روز پنج شنبه یکم آبان ماه صورت میگیرد.
معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد اضافه کرد: مشمولان در ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح روز پنج شنبه در محل پایانه مسافربری غدیر یزد به آدرس یزد- بلوار شهید دهقان منشادی- میدان جهاد -پایانه مسافربری غدیر حضور داشته باشند.
معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد گفت: حضور نیافتن مشمولان در زمان و محلهای تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.