به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش گفت: اعزام مشمولان پایه خدمتی آبان به مراکز آموزش نیرو‌های مسلح کشور در روز پنج شنبه یکم آبان ماه صورت می‌گیرد.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد اضافه کرد: مشمولان در ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح روز پنج شنبه در محل پایانه مسافربری غدیر یزد به آدرس یزد- بلوار شهید دهقان منشادی- میدان جهاد -پایانه مسافربری غدیر حضور داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد گفت: حضور نیافتن مشمولان در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.