به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو ایران - ضبط مسابقه استعدادیابی «یک، دو، صدا» در شیراز

رادیو جوان - بررسی موضوع‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی در برنامه «جوان ایرانی سلام»

رادیو فرهنگ - پخش برنامه «ققنوس» با حضور مخاطبان در حافظیه شیراز

رادیو تهران - حضور معاون استاندار و فرماندار تهران در برنامه «دور یک میز»

رادیو صبا - آغاز سومین دوره پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» در حافظیه شیراز

رادیو پیام - پخش برنامه «پیام قانون» با موضوع آگاهی از مسائل حقوقی و اطلاع از قوانین

رادیو معارف - تبیین و بررسی عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه «بر مدار قانون»

رادیو قرآن - پخش برنامه «آموزش مبانی ترجمه قرآن» با موضوع آموزش علمی ترجمه قرآن کریم

رادیو سلامت - آموزش و ارتقای سلامت روان در برنامه تصویری «با من بگو»

ایران‌صدا - تولید کتاب گویای «من کامل نیستم، ولی خوشبختم»

رادیو ورزش- حضور برنامه «ضرب و زنگ» در ارومیه همزمان با مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا

رادیو اقتصاد - پخش روایت‌های واقعی حوادث محیط کار با حضور کارشناسان در برنامه «اول ایمنی»

ورزش بانوان - معرفی قهرمانان و ورزشکاران استان فارس در برنامه «گلخونه»

رادیو نمایش - پخش نمایش «دو نفره‌ها»؛ روایت گفت‌و‌گو، چالش وطن