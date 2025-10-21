پخش زنده
امروز: -
معاونت صدای رسانه ملی در هفتهای که گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو ایران - ضبط مسابقه استعدادیابی «یک، دو، صدا» در شیراز
رادیو جوان - بررسی موضوعهای فرهنگی، اجتماعی و علمی در برنامه «جوان ایرانی سلام»
رادیو فرهنگ - پخش برنامه «ققنوس» با حضور مخاطبان در حافظیه شیراز
رادیو تهران - حضور معاون استاندار و فرماندار تهران در برنامه «دور یک میز»
رادیو صبا - آغاز سومین دوره پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» در حافظیه شیراز
رادیو پیام - پخش برنامه «پیام قانون» با موضوع آگاهی از مسائل حقوقی و اطلاع از قوانین
رادیو معارف - تبیین و بررسی عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه «بر مدار قانون»
رادیو قرآن - پخش برنامه «آموزش مبانی ترجمه قرآن» با موضوع آموزش علمی ترجمه قرآن کریم
رادیو سلامت - آموزش و ارتقای سلامت روان در برنامه تصویری «با من بگو»
ایرانصدا - تولید کتاب گویای «من کامل نیستم، ولی خوشبختم»
رادیو ورزش- حضور برنامه «ضرب و زنگ» در ارومیه همزمان با مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا
رادیو اقتصاد - پخش روایتهای واقعی حوادث محیط کار با حضور کارشناسان در برنامه «اول ایمنی»
ورزش بانوان - معرفی قهرمانان و ورزشکاران استان فارس در برنامه «گلخونه»
رادیو نمایش - پخش نمایش «دو نفرهها»؛ روایت گفتوگو، چالش وطن