مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: برداشت خوشههای طلایی برنج از حدود هزار و صد هکتار از شالیزارهای شهرستان کهگیلویه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حکمتالله همتیمقدم افزود: کشاورزان روستای کلات دشمن زیاری در کنار رود روان مارون با رعایت شیوه نامههای برداشت آب از رودخانه، برنج کشت می کنند. وی ادامه داد: امسال به علت محدودیتهای تخصیصی آب به کشت شلتوک، کشاورزان با کمک کارشناسان اقدام به کشت برنج کردند و پس از پنج ماه برداشت شلتوک آغاز شده است. مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: برنج فجر، تارم و چمپا مهمترین ارقامی است که در این شهرستان کشت میشود. همتی مقدم اضافه کرد: این ارقام محلی پرطرفدار علاوه بر قرار گرفتن سر سفرههای مردم شهرستان کهگیلویه به استانهای همجوار نیز به فروش میرسد.