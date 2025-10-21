به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حکمت‌الله همتی‌مقدم افزود: کشاورزان روستای کلات دشمن زیاری در کنار رود روان مارون با رعایت شیوه نامه‌های برداشت آب از رودخانه، برنج کشت می کنند.

وی ادامه داد: امسال به علت محدودیت‌های تخصیصی آب به کشت شلتوک، کشاورزان با کمک کارشناسان اقدام به کشت برنج کردند و پس از پنج ماه برداشت شلتوک آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: برنج فجر، تارم و چمپا مهمترین ارقامی است که در این شهرستان کشت می‌شود.

همتی مقدم اضافه کرد: این ارقام محلی پرطرفدار علاوه بر قرار گرفتن سر سفره‌های مردم شهرستان کهگیلویه به استان‌های همجوار نیز به فروش می‌رسد.